Man aangevallen door twee honden in Utrechtse wijk Lunetten; politie zoekt eigenaar viervoeters

Een man is zondagochtend in de Utrechtse wijk Lunetten aangevallen door twee honden. De politie is nu op zoek naar de eigenaar van deze agressieve viervoeters.

Het incident vond volgens de politie plaats in de ‘vroege morgen’ van zaterdag op zondag. Een man werd op de Karpaten in Lunetten aangevallen door een grijze hond en een zwarte pitbull. Het slachtoffer werd gebeten in zijn voeten, benen, arm en in het gezicht.

“De eigenaar zou een donkergetinte man zijn met een kaal hoofd”, schrijft de politie op sociale media. “Wij zijn opzoek naar deze vermoedelijke eigenaar van de honden.”