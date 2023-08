Man die gezocht wordt en voor 1.500 euro aan boetes open heeft staan rijdt 68 km/h per uur te hard in Utrecht

Een automobilist reed zaterdag in de bebouwde kom van Utrecht 122 kilometer per uur, terwijl 50 is toegestaan. Nadat de politie de man aan de kant had gezet en het een en ander ging uitzoeken bleek ook dat hij gesignaleerd stond, ruim 1.500 euro aan boetes open had staan en een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben.

Agenten van het basisteam Utrecht-Zuid hielden zaterdag een snelheidscontrole in het gebied. Op een gegeven moment kwam een auto met 122 kilometer per uur voorbij scheuren. “Na correctie is dit een overschrijding van 68 km/h”, schrijft de politie op sociale media.

De man kreeg een stopteken en kon zich vervolgens niet legitimeren. “Omdat de bestuurder niets bij zich had met zijn naam erop en wij zijn identiteit op geen enkele manier konden verifiëren, hebben wij de man aangehouden om zijn identiteit te controleren op het politiebureau.”

Hulpofficier

Op het bureau ging de hulpofficier van justitie in gesprek met de verdachte. Enkele minuten later bleek dat de man een valse naam had opgegeven. Ook bleek dat hij nog zestig dagen gevangenisstraf open had staan en er stonden meerdere bekeuringen, van bij elkaar meer dan 1.500 euro, open op zijn naam. Tot slot bleek ook het rijbewijs van de verdachte ongeldig te zijn verklaard.

“Er is proces verbaal opgemaakt voor diverse verkeersovertredingen en de verdachte zal voorlopig niet in zijn eigen bed slapen”, aldus de politie.