Man die verdacht wordt van belagen van fietsers in Utrecht rijdt in witte Kia; politie deelt foto’s en kenteken

De politie heeft een foto en het kenteken gedeeld van de auto waarin de man rijdt die ervan verdacht wordt dat hij op Utrecht Science Park een 19-jarige vrouw van haar fiets heeft getrokken. De politie brengt hem ook in verband met andere “recente feiten” in Utrecht.

De verdachte man rijdt in een witte Kia Stonic met een groen dak en kenteken H-445-KZ, meldt de politie vrijdag. De auto is van een apothekersbezorgdienst, maar dat bedrijf heeft volgens de politie niks met de zaak te maken.

Tekst loopt door onder de foto

De politie besloot donderdagavond al een foto van de man te verspreiden. De man, volgens verschillende media een ex-tbs’er, wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van maandag op dinsdag een 19-jarige vrouw van haar fiets heeft getrokken onder het viaduct van de A27 op de Weg tot de Wetenschap. De vrouw wist te ontkomen. Volgens de politie wordt de man ook in verband gebracht met andere incidenten die onlangs in Utrecht gebeurden. “Nieuwe feiten zijn daarbij ook denkbaar”, aldus de politie. Hij zou het voorzien hebben op mensen die ‘s nachts alleen fietsen.

Tekst loopt door onder de foto

De identiteit van de verdachte is bij de politie bekend, maar de politie kiest ervoor om die op dit moment nog niet bekend te maken. Wel zijn door de politie dus een foto van de man en een foto van het voertuig waar hij in rijdt gedeeld. De politie hoopt tips te krijgen over zijn verblijfplaats. Volgens de politie kan hij in Nederland zijn, maar mogelijk ook in “ons omringende landen”. “Benader hem niet zelf, maar neem wanneer u hem ziet contact op met de politie via 112.”