Man die zondag met steekwonden Stayokay op Neude in Utrecht binnenliep raakte gewond door ongeval

De man die zondagochtend gewond het Stayokay-hostel aan de Neude in Utrecht binnenliep, blijkt gewond te zijn geraakt door een ongeluk. Volgens de politie is geen sprake van een misdrijf.

De man liep zondagochtend rond 7.45 uur het hostel op de Neude binnen met verschillende verwondingen. De politie rukte met meerdere agenten uit en de ingang van het hostel werd afgezet met een lint.

De politie meldde zondag dat de man steekwonden had en naar het ziekenhuis was vervoerd, maar nu blijkt dat het slachtoffer dus niet is neergestoken. Zijn verwondingen zijn veroorzaakt door een ongeval en er is geen sprake van een misdrijf, aldus de politie.