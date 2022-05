Man door politie in been geschoten nabij Moreelsepark in Utrecht

Een man is zondagmiddag op de Laan van Puntenburg in Utrecht door een agent in zijn been geschoten nadat hij met een steekwapen een medewerker van NS had bedreigd. De verdachte is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond rond 13.45 uur plaats in de omgeving van het hoofdkantoor van NS in Utrecht. De politie meldt dat een man een medewerker van het vervoersbedrijf bedreigde met een steekwapen.

De verdachte zou meerdere waarschuwingen van agenten hebben genegeerd en is daarop in zijn been geschoten. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.

De rijksrecherche onderzoekt het voorval. Hierdoor is de Laan van Puntenburg ter hoogte van de Inktpot afgesloten.