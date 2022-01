Man gewond na steekincident in Utrechtse wijk Kanaleneiland

Een man is zondagmiddag gewond geraakt na een steekincident in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De dader is gevlucht.

Het voorval gebeurde rond 14.30 uur aan de Columbuslaan. Nadat de politie was gealarmeerd rukten meerdere eenheden uit richting Kanaleneiland. De dader wist echter te ontkomen.

Wat zich precies heeft afgespeeld is niet bekend. De politie doet momenteel onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Rond 14.30 was er een #steekincident aan de #Columbuslaan in #Utrecht. Daarbij is een man gewond geraakt en de dader is gevlucht. We onderzoeken wat er zich heeft afgespeeld. Heb jij iets gezien of heb je beelden? Meld je dan via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).

— Politie Utrecht (@POL_Utrecht) January 23, 2022