Man met mes door politie in been geschoten in Utrecht

Een man is zaterdagavond in Utrecht door de politie in zijn been geschoten. De verdachte liep met een mes te zwaaien en had even daarvoor iemand bedreigd.

De politie werd zaterdagavond rond 23.00 uur gealarmeerd omdat een man op de Vlampijpstraat een omstander zou bedreigen. Nabij de kruising met de Tractieweg zagen de toegesnelde agenten de verdachte staan. Daarbij zagen ze ook dat hij een mes vasthield.

De politie schrijft dat de agenten geweld moesten toepassen om de man aan te houden. Eerst werd dat gedaan met een taser, maar toen bleek dat de stroomschok onvoldoende effect had pakte een van de agenten het vuurwapen. De verdachte werd vervolgens in zijn been geschoten en overmeesterd.

De man is met letsel naar het ziekenhuis gebracht en daarna ingesloten. “Zoals gebruikelijk in situaties waarbij agenten hun vuurwapen gebruiken waarbij een persoon wordt geraakt, verricht de rijksrecherche onderzoek naar het geweldsgebruik van de agenten”, aldus de politie.