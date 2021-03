Man mishandeld op Utrechtse Koppestokstraat; politie probeert erachter te komen wie hij is

De politie probeert de identiteit te achterhalen van de man die woensdagavond werd mishandeld op de Koppestokstraat in de Utrechtse Geuzenwijk. Ook is er nog geen verdachte opgepakt.

Rond 20.05 uur kwam de melding binnen dat een man was geslagen en gewond was geraakt. Toen de politie aankwam, bleek dat de man hoofdletsel had en niet aanspreekbaar was. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar verdere gegevens over hem ontbreken. De politie weet een dag later nog niet wie de man is en heeft op haar website een signalement geplaatst, in de hoop dat iemand het slachtoffer op basis daarvan herkent.

De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar dat heeft nog niks duidelijk gemaakt over de aanleiding en toedracht van de mishandeling. Wel is duidelijk dat de verdachte waarschijnlijk is gevlucht in een klein model auto met een donkere kleur.

Getuigen van de mishandeling en mensen die camerabeelden hebben, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook mensen die denken dat ze het slachtoffer kennen, kunnen contact opnemen.