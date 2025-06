Man neergestoken in Utrechts AZC, toedracht onbekend

Bij een asielzoekerscentrum aan de Biltsestraat is maandagmiddag rond 13:00 uur een steekpartij geweest. Wat zich precies heeft voorgedaan is niet bekend. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis.

Voor de steekpartij is een verdachte aangehouden. Hij zit vast, zegt een woordvoerder van de politie. De politie doet nog onderzoek naar het incident, en doet daarom geen uitspraken over wat zich voor heeft gedaan. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.