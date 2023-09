Man op spoorbrug legt treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn uren plat

Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn heeft donderdagavond urenlang platgelegen nadat een man op de spoorbrug was geklommen. Dat meldt de politie Utrecht op X. Uiteindelijk raakte de man gewond nadat hij via een pijler naar beneden gleed en werd hij opgevangen door hulpdiensten.

De politie meldde donderdag rond 23.30 uur op X dat een persoon ‘op gevaarlijke hoogte’ op een brug aanwezig was. Een man bleek de spoorbrug boven het Amsterdam-Rijnkanaal op te zijn geklommen. Niet alleen de politie kwam ter plaatse, maar ook duikers van de brandweer, een ambulance en traumahelikopter. Ook was er een onderhandelaar aanwezig die met de man in gesprek ging. Rond 0.45 uur ’s nachts probeerde de man via een paal naar beneden te glijden, waarbij hij naar beneden viel. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Het treinverkeer werd in verband met de veiligheid van de man en de hulpdiensten stilgelegd tussen Utrecht Centraal en Woerden. Ook reizigers van en naar Den Haag, Rotterdam en Leiden ondervonden hinder van het incident. Reden hiervoor was dat ProRail de elektriciteit van het netwerk afhaalde om het ingrijpen van de hulpdiensten soepeler te laten verlopen.

Op station Leidsche Rijn stond een trein met reizigers lang stil doordat zij niet konden vertrekken. De NS meldde dat in de loop van de avond beperkt bussen zijn ingezet. Om 1.30 uur heeft de politie het treinspoor vrijgegeven en om 2.00 uur kon het treinverkeer worden hervat.