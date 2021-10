Man opgepakt voor oproep om 50 kilometer per uur te rijden op snelwegen rond Utrecht

De politie heeft vrijdagavond een 53-jarige man aangehouden op verdenking van opruiing. De man zou via sociale media hebben opgeroepen om 50 kilometer per uur te gaan rijden op snelwegen rond Utrecht.

De man komt uit Zandvoort en is aangehouden in de buurt van Beesd, in Gelderland. Volgens de politie is de man opgepakt om te voorkomen dat er onveilige situaties op de snelwegen ontstaan.

“Het moedwillig oproepen tot het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid is een strafbaar feit. Het oproepen tot het plegen van strafbare feiten – ook al doe je het zelf niet – is ook strafbaar”, aldus de politie.

Op sociale media gingen afgelopen dagen oproepen rond om vrijdag tussen 16.00 en 20.00 uur de Ringweg rond Utrecht af te sluiten uit protest tegen de sluiting van restaurant Waku Waku. “Utrecht sluit Waku Waku, wij sluiten Utrecht”, was de boodschap. Of de opgepakte man iets met deze oproep te maken heeft, is vooralsnog onduidelijk.