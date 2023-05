Man (69) overleden na steekincident in Utrecht; politie arresteert een verdachte

Een 69-jarige man is zaterdagavond in Utrecht overleden nadat hij vermoedelijk is neergestoken door een 50-jarige vrouw. Het incident speelde zich af in een woning in De Meern.

De hulpdiensten werden zaterdag rond 21.30 uur gealarmeerd over het voorval. Ongeveer drie kwartier later liet de politie via sociale media weten dat een man zwaargewond was geraakt na een steekincident in een woning aan de Mandenmakerslaan in De Meern.

Zowel een ambulance als een traumahelikopter rukten uit om het slachtoffer te helpen. Dit mocht echter niet meer baten. Rond 00.30 uur liet de politie namelijk weten dat de man was overleden. Een vrouw (50), die op hetzelfde adres woont, werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.