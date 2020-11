Man overleden na val van dak in Utrechtse Sterrenwijk

Een man is woensdagochtend overleden nadat hij van het dak viel van een pand aan de Saturnusstraat in Utrecht. Zowel de politie als de arbeidsinspectie zijn ter plaatse.

Vanochtend rond 09.55 uur rukten meerdere hulpdiensten, waaronder twee brandweerauto’s, uit naar de Saturnusstraat in de Utrechtse Sterrenwijk. Wat er precies is gebeurd is niet bekend.

Momenteel vindt het onderzoek naar de mogelijke oorzaak van het ongeval plaats. Tot dat is afgerond kan de woordvoerder van de politie nog niks zeggen over het incident.