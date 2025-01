Man uit Utrecht aangehouden vanwege drugshandel; duizenden euro’s cash in beslag genomen

De politie heeft dinsdag 28 januari een 29-jarige Utrechter aangehouden omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan drugshandel en het witwassen van geld. De man kwam in het vizier van de politie door een ander onderzoek. Er is beslag gelegd op onder andere een flinke som contant geld.

De man is aangehouden nadat er twee woninginvallen zijn gedaan. Daarbij is beslag gelegd op drie voertuigen, duizenden euro’s contant geld en een handelshoeveelheid cocaïne. De invallen waren een sluitstuk van een lopend onderzoek naar verdovende middelen, schrijft de politie.

Het ondermijningsteam van de politie wist de man op te sporen. Zij zijn een speciale afdeling die vermenging tussen onderwereld en bovenwereld tegen moet gaan. “Criminelen misbruiken burgers, ondernemers en dienstverleners voor hun eigen gewin en belang”, is te lezen in een bericht van de politie. Bovendien kunnen bewoners in hun buurt worden geconfronteerd met intimidatie, afpersing, corruptie, geweld en explosies.”

De verdachte wordt vrijdag 31 januari 2025 voorgeleid bij de rechter.