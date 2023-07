Man uit Vleuten krijgt anderhalf jaar gevangenisstraf voor poging doodslag op eigen baby

Een 50-jarige man uit Vleuten is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf voor poging tot doodslag op zijn dochtertje van destijds acht weken oud. De man duwde in 2019 een snoetenpoetsdoekje in de keel van zijn dochter. Volgens de rechter had het meisje kunnen overlijden als er niet op tijd was ingegrepen.

Het acht weken oude meisje – een van een tweeling – werd op 10 maart 2019 met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat er een snoetenpoetsdoekje in haar keel vast had gezeten. De moeder had het doekje met een pincet verwijderd.

De vader van het meisje zegt dat het doekje per ongeluk in haar keel kwam nadat hij het tijdens het spelen van ‘kiekeboe’ op haar gezicht had gelegd. De rechter kan zich echter niet voorstellen dat dat het geval is. Volgens de rechter is het onwaarschijnlijk dat een kind van acht weken zelf een snoetenpoetsdoekje zo diep in haar keel krijgt dat het met een pincet verwijderd moet worden.

Een forensisch arts die naar het verhaal heeft gekeken, kwam tot dezelfde conclusie. Baby’s hebben tot ze ongeveer vijf maanden oud zijn namelijk een wurgreflex, waardoor alles wat in hun mond komt wordt uitgespuugd. Het doekje had dus nooit zomaar achter in de keel kunnen komen. Ook heeft de vader verklaard dat hij niets heeft gehoord, terwijl de baby tijdens de wurgreflex wel geluid had moeten maken. De rechtbank weegt ook nog mee dat een luier verschonen meestal maar kort duurt, te kort om het hele doekje naar binnen te zuigen. Volgens de rechter heeft de man het doekje dan ook met opzet in de keel van zijn dochtertje geduwd.

Mishandeling

De man en zijn 37-jarige partner werden ook nog vervolgd voor mishandeling van hun tweeling. In mei 2019 zijn bij allebei de meisjes verschillende letsels geconstateerd. De officier van justitie vindt echter dat niet bewezen kan worden dat de moeder hier verantwoordelijk voor is en vroeg om vrijspraak. Bij de vader ligt dat anders. Bijna al het letsel moet zijn toegebracht, maar het is niet zeker of de vader daar verantwoordelijk voor is. “Zo zijn er geen getuigen, is niet goed vast te stellen wanneer het letsel is ontstaan en hebben ook anderen zich beziggehouden met de zorg voor de tweeling”, aldus de rechtbank.

De officier van justitie eiste vijf jaar cel, maar de rechtbank komt lager uit. De rechter vindt dat minder feiten bewezen kunnen worden en houdt rekening met de overschrijding zogenoemde ‘redelijke termijn’, de periode van twee jaar waarbinnen een strafzaak afgerond moet worden. De man wordt veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.