Man wordt het ziekenhuis in geslagen in Utrechtse wijk Overvecht; politie zoekt getuigen

Een man werd zaterdagavond in de Utrechtse wijk Overvecht zo hard geslagen dat hij in het ziekenhuis belandde. Ook de vriendin van het slachtoffer werd mishandeld. De politie probeert nu te achterhalen wie de dader is.

De man en zijn vriendin waren zaterdag rond 20.00 uur aan het winkelen op de Euterpedreef in Utrecht. Toen zij naar hun auto liepen passeerden zij een grijze Chevrolet die stilstond op de weg. Om onbekende reden raakten de man en vrouw in conflict met de inzittenden van deze auto.

Toen het koppel bij hun eigen auto aankwam stapte er iemand uit de Chevrolet die uithaalde naar de man. Het slachtoffer viel vervolgens op de grond en was buiten bewustzijn. De vrouw wilde haar vriend helpen, maar werd zelf ook flink toegetakeld. Twee personen uit de grijze auto trokken de agressieve man terug naar binnen en gingen er snel vandoor.

Hersenschudding

Ondertussen was er door een getuige al naar het noodnummer 112 gebeld. De man die knock-out ging werd meegenomen naar het ziekenhuis. Daar bleek hij verschillende verwondingen te hebben opgelopen, waaronder een zware hersenschudding.

De recherche zegt graag in contact te komen met mensen die getuige zijn geweest of beelden van het incident hebben. Op de website van de politie is het signalement van de verdachte te lezen.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.