Man zonder shirt en schoenen berooft fietser op Utrechtse Oudegracht van flesje bier

De politie heeft maandagavond een man opgepakt die een fietser op de Oudegracht van een bierflesje beroofde. De man, die geen shirt en geen schoenen aan had, wist het flesje uit een bierkratje te pakken dat bij het slachtoffer voorop de fiets stond.

Het slachtoffer probeerde nog om te voorkomen dat de man het bierflesje kon pakken, maar dat lukte niet, schrijft de politie op Instagram. De man veroorzaakte ook nog een hoop scherven, omdat het krat tijdens de diefstal van het flesje op de grond belandde en alle flesjes kapotvielen.

De man rende, al drinkend uit zijn net buitgemaakte flesje, weg. De politie werd gebeld en de man kon dankzij cameratoezicht al snel in de omgeving worden aangehouden.

Het slachtoffer zelf is echter doorgefietst. De politie is op zoek het slachtoffer, dat een rood vest met witte capuchon droeg, een blauwe spijkerbroek aanhad en reed op een Swapfiets. De politie vraagt het slachtoffer contact op te nemen. Ook mensen die denken te weten wie het slachtoffer is, kunnen de politie bellen.