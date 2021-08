Man zwaait met samoerai-zwaard tijdens ruzie in Utrechtse wijk Voordorp

Een man liep in de nacht van vrijdag op zaterdag met een zwaard te zwaaien tijdens een ruzie in de Utrechtse wijk Voordorp. De politie is met meerdere eenheden in actie gekomen en wist de boel snel te sussen.

Agenten kregen de melding dat er een vechtpartij gaande was in de Steve Bikostraat in Utrecht. Een van de personen die daarbij betrokken was zou in het bezit zijn van meerdere messen. “Aangezien dit een melding betreft waar nogal wat risico’s aan vastzitten, besloten wij met meerdere auto’s aan te rijden”, schrijft de politie op sociale media.

Op het moment dat agenten de straat inreden zagen zij een man lopen die twee messen in zijn hand had. Eén daarvan was een katana, ook wel bekend als samoerai-zwaard.

De agenten schreeuwden dat de man zijn wapens moest laten vallen en hier werd direct gehoor aan gegeven. “Gelukkig deed hij dit direct. Want als hij dit niet had gedaan, had de situatie heel anders af kunnen lopen.”

Er is uiteindelijk een proces-verbaal opgemaakt omdat de man de Wet wapens en munitie had overtreden.