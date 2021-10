Mantelzorger Miranda kreeg hulp via Mantelaar: ‘Ze werd kind aan huis’

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt?

Miranda Klinkenberg is mantelzorger voor haar vader. Het lukt haar niet om elke dag bij hem langs te gaan, maar ze wil niet dat hij alleen is. Via de huisarts hoorden ze over respijtzorg en kwam ze in contact met Mantelaar. Zij koppelen zorgstudenten aan ouderen en hun mantelzorgers. Voor praktische hulp, maar zeker ook voor gezelschap.

Vanaf begin dit jaar kwam student Milou wekelijks langs bij de vader van Miranda. Ze dronken samen koffie, kookten, deden woordzoekers of maakten een wandeling. Een opluchting, want Miranda wil niet dat haar vader alleen is. Zelf lukt het haar niet om hem elke dag op te zoeken. Via Mantelaar kwamen ze in contact met Milou. En hoewel haar vader het in eerste instantie “nergens voor nodig vond”, mag Milou wat hem betreft nu langs blijven komen.

Miranda zag dat haar vader opkikkerde van de bezoekjes van Milou. Hoewel het even wennen was, bouwden de twee een band op. “Het is heel leuk hoe dat is gegroeid”, vindt Miranda. “Van dat stille studentje dat binnenkwam naar iemand die gewoon kind aan huis is geworden.”

Even wennen

Milou bleef iedere keer een uurtje tot anderhalf uur. Voor onder meer een kopje koffie of thee of om even naar buiten te gaan. “Soms deed ze ook de afwas”, zegt Miranda. Aan het begin nam haar vader de regie, maar op een gegeven moment nam Milou die over. “Mijn vader heeft iemand nodig die zegt: ‘Dat kan je makkelijk zelf’. Of: ‘Dat zou leuk zijn om eens te doen’. Dat vond ik zo leuk.”

Eigenlijk deed haar vader het voor Miranda. “Ik werk en heb een gezin en kan niet elke dag bij hem zijn. Hij voelde zich eenzaam. Door de coronatijd werd dat alleen maar erger. En wat zijn dan de alternatieven? Hij was nog niet toe aan de dagopvang en kan niet zo goed meer lopen.” Het heeft even geduurd voordat haar vader aan het idee gewend was. “Hij vond het eigenlijk nergens op slaan: dat er een onbekende bij hem op bezoek moest komen om hem te vermaken. Hij heeft het toegelaten en geprobeerd, voor mij.”

Genoeg gespreksstof

Dat pakte dus goed uit. “Milou ging erbij horen. En voor mij was het een opluchting dat er iemand bij hem was.” De twee hadden volgens Miranda genoeg gespreksstof. Haar vader woonde vroeger in de Zeven Steegjes, een tijd waar hij graag over vertelt. En Milou wil dierenarts worden. “Laatst stond er een artikel over dierenartsen in de krant. Dat had hij voor haar bewaard. Daaraan zie je gewoon dat het groeit.”

Miranda is heel blij dat Mantelaar er is. “Ik zou dit zelf nooit op deze manier hebben aangevlogen.” Ze vindt het fijn dat de huisarts met hen meedacht en wees op deze mogelijkheid. Milous bezoekjes via Mantelaar zijn sinds een paar weken afgelopen. Maar als het aan Miranda’s vader ligt, ziet hij Milou graag weer terug. Ze is dan ook aan het kijken of het lukt dat voor elkaar te krijgen, via de verzekering of rechtstreeks via Mantelaar. ”

Mantelzorg overkomt je. Een familielid of vriend wordt ziek en je voelt je verantwoordelijk. Voor hen zorgen is erg intensief, want ook werk, studie, gezin en vrienden vragen aandacht. Soms wordt dat teveel. Dan is het tijd voor respijt. Door respijtzorg kan je als mantelzorg de zorg (tijdelijk) overdragen aan een zorgverlener. Op dit moment kan dit kosteloos. Kijk voor meer informatie op mantelzorgutrecht.nl of bel 030-2494224.