Marcel van Roosmalen neemt Utrecht op de hak: ‘Utrecht is veganistisch, Utrecht rijdt in een deelauto’

Journalist, schrijver en columnist Marcel van Roosmalen neemt in zijn meest recente column voor De Nieuws BV Utrecht op de hak. Aanleiding lijkt de actie tegen straatintimidatie die vorige week op de Stadhuisbrug werd georganiseerd.

“Gelukkig barst het in Utrecht van de mannen die zoiets wel begrijpen. Mannen die steunsokken en rugzakjes dragen, en die bij elke misstand bereid zijn om met zichzelf in gesprek te gaan”, zegt Van Roosmalen in zijn column.

Maar het gaat niet alleen over de actie tegen straatintimidatie. “Het ging mij niet over die belachelijke actie, die inderdaad heel Utrechts is, maar vooral over het personificeren van Utrecht in nieuwsberichten. […] Utrecht riep als een van de eerste gemeenten de klimaatcrisis uit, Utrecht is veganistisch, Utrecht is voor duo-fietsen, Utrecht rijdt in een deelauto, Utrecht heeft wijkwhatsapps die goed gedrag belonen, van Utrecht mag je als boa een religieus hoofddeksel dragen, maar Utrecht is ook voor abortus, Utrecht is tegen multinationals en koemelk, Utrecht heeft bijna al zijn stedenbanden verbroken, Utrecht gaat voor global goals want ze denken graag groot in Utrecht. In Utrecht denken ze dat ze een voorbeeld voor de hele wereld zijn.”

De Nieuws BV is een radioprogramma van BNNVARA. Bekijk en luister hieronder de column van Van Roosmalen.