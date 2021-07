Maria Majorplein in Utrechtse binnenstad wordt op initiatief van vrijwilligers vernieuwd

Het Maria Majorplein in de Utrechtse binnenstad wordt dankzij een groep vrijwilligers vernieuwd. De vrijwilligers die al dertig jaar de Pandhof Sinte Marie onderhouden, pakken nu het Maria Majorplein aan.

De vrijwilligers hebben voor het project de Stichting Pandhof Sinte Marie opgericht. Ze dienden bij de gemeente in 2019 een bewonersbod in, waar wethouder Anke Klein mee heeft ingestemd. Doel is om het plein en de Pandhof meer te verbinden met de Mariaplaats, zodat het een samenhangend geheel wordt.

“Het is niet elke dag dat een groep initiatiefnemers het hele proces van een herinrichting tot aan de uitvoering van de gemeente overneemt. Dit is uniek in Utrecht en ik heb veel waardering voor iedereen die hieraan meewerkt. Samen maken we dit stukje van de stad mooier”, aldus Anke Klein.

Ontwerp

Het Maria Majorplein, de pandhof met kloostergang en de Mariaplaats horen van oudsher bij elkaar, omdat de grote Mariakerk er stond. Dat komt ook terug in het ontwerp voor de plek, gemaakt door MINTSKE landschapsontwerp. “In het ontwerp krijgt dit deel van de Mariaplaats meer groen, water en zitruimte. Het wordt een nog mooiere plek om te verblijven”, aldus de vrijwilligers.

Het hek dat de pandhof scheidt van de Mariaplaats wordt straks een plek om te zitten en er worden bomen verplaatst van het plein naar buiten het hek. Ook komt er een ‘waterwerk’ dat rust moet brengen in de omgeving. “De kloostergang, de omringende monumentale gebouwen en het daklandschap worden subtiel verlicht, waardoor er ook ’s avonds – met gesloten hekken – veel te zien is.”

Geschiedenis zichtbaar

De geschiedenis van de middeleeuwse Maria Majorkerk wordt zichtbaar in twee nieuwe muurschilderingen en in de verharding op het plein. De muurschildering van De Strakke Hand op de muur van restaurant El Qatarijne is in juni al onthuld.

Het ontwerp is een samenwerking tussen Stichting Pandhof Sinte Marie, de gemeente Utrecht, de Oude Rooms-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA), restaurant El Qatarijne, Stichting Monumenten Bezit (SMB), het Conservatorium en omwonenden.

Uitwerking

Komende maanden wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt. De stichting wil in die periode ook het laatste benodigde geld binnenhalen. Voor het project is nog 50.000 euro nodig. De gemeente draagt ook geld bij, namelijk het bedrag dat ze zelf zou hebben besteed aan de herinrichting.

Het ontwerp wordt naar verwachting begin volgend jaar uitgevoerd. Meer informatie over het plan staat op deze website.