Mariaplaats in Utrecht op de schop voor ruim tweehonderd fietsen

De Kuil in de Mariaplaats gaat binnenkort verbouwd worden zodat er ruim tweehonderd fietsen gestald kunnen worden. De gemeente Utrecht laat weten dat er momenteel een groot tekort is aan fietsenstallingen en -rekken rondom de Mariaplaats. Daarnaast wil de gemeente de Kuil vergroenen en worden er enkele bankjes geplaatst.

De tien huidige fietsenrekken aan de kant van de Springweg worden weggehaald, zodat er rondom de bomen meer groen geplant kan worden. In het midden van de kuil worden veertig vaste fietsenrekken geplaatst, die 240 fietsen kwijt kunnen. Om in de Kuil te komen, laat de gemeente bovendien vier fietsgoten aanleggen zodat mensen met de fiets aan de hand de trap op en af kunnen lopen.

Vergroening en bankjes

Verder worden er vier bankjes geplaatst aan de kant van het conservatorium, en worden ook de boomspiegels rondom de bomen aan die zijde vergroot. Een van de vier bomen die voor het conservatorium staat, zou zijn afgebroken en wordt vervangen.

In de tweede week van juni start de gemeente met het plaatsen van fietsenrekken en fietsgoten in de Kuil en worden ook de boomspiegels bij de Springweg vergroot. De verwachting is dat dit drie weken duurt. Later in de zomer worden de boomspiegels beplant, en rond september wordt de boom vervangen en worden de bankjes geplaatst.