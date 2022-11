Mariastraat schittert in donkere winterdagen door initiatief van juwelier JWLS Utrecht

Fonkelende lichtkunstwerken geven sinds 11 november een sprookjesachtige sfeer aan de Mariastraat in de binnenstad van Utrecht. Iedere avond zodra het donker begint te worden, is hier een ‘kleurrijk spel van licht en schaduw’ te bewonderen.

De lichtwerken zijn gemaakt door kunstenaar Irma de Vries van Studio Irma. Zij kwam naar de Mariastraat op initiatief van juwelier en goudsmid Anne Boerema van JWLS Utrecht. Daarmee versiert ze niet alleen haar eigen winkel, maar ook de leegstaande panden in de straat.

Diamanten

“Ik ben heel trots op Utrecht. Daar wil ik graag iets aan bijdragen”, zegt Boerema. Ze zit aan tafel in haar winkel aan de Mariastraat. In de etalage hangen drie grote, goudkleurige diamanten. In iedere zijde van de diamanten zijn uitsparingen te zien. Die vormen worden zichtbaar op de muren van de winkel wanneer het buiten donker wordt en de lamp in de diamant aangaat.

Het is het werk van Studio Irma. “Via Utrecht 900 kreeg ik een subsidie. Daarmee wilde ik Studio Irma naar de Mariastraat halen”, legt Boerema uit. “Eerder zag ik haar werk in het Moco Museum in Amsterdam. Die installatie maakte op dat moment veel indruk op mij, ik vond het erg mooi. Ik besloot daarna een berichtje naar Irma te sturen.”

Naar buiten

Anne Boerema zit al twintig jaar met JWLS Utrecht in de Mariastraat en in die tijd is er best wel wat veranderd. Het winkellandschap probeert zich aan te passen aan de nieuwe realiteit waarin online winkelen steeds populairder wordt. In Utrecht, en dus ook in de Mariastraat, vallen gaten in de winkelgebieden.

“Met deze kunstwerken wil ik de mensen weer naar buiten halen”, gaat Boerema verder. “We leven in een roerige tijd en de stad ziet er in de donkere uren, vaak somber uit. Mensen hebben twee jaar binnen gezeten, maar moeten er nu ook weer uit. Ik hoop dat ze hierdoor ook meer naar de Mariastraat trekken.”

Leegstand

“Het was een ontzettend geluk”, vertelt De Vries lachend. “Wij zaten net met ons team te vergaderen over wat we zouden gaan doen, welke plannen er op tafel lagen, toen ik het berichtje van Anne binnenkreeg. We hadden juist de plannen om iets met de leegstand in de steden te gaan doen. Dat heeft een enorme invloed op het straatbeeld.”

“Andersom is er op veel plekken kunst te zien zoals in musea, chique restaurants en hotels. Dat is niet echt toegankelijk, niet zoals een straat dat is. Wat we ook niet moeten onderschatten is de impact van twee jaar geen evenementen. We moeten elkaar juist weer stimuleren om naar buiten te gaan.”

Kampvuur

En tot zover is het kleurrijke lichtspel een succes. Irma de Vries laat enkele foto’s zien. Groepen met bezoekers staan met hun neuzen tegen de winkelruiten gedrukt, gefascineerd door de mooi gekleurde en bewegende lichten.

De Vries: “‘Mag ik naar binnen?’, vroegen ze zelfs. Dat gaat helaas niet. Maar het is mooi om te zien dat het meteen zoveel bekijks trekt. Wat wij bij Studio Irma eigenlijk doen, is een kampvuur maken. Mensen trekken er automatisch naartoe.”

