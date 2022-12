Marokko-fans vieren feest in Utrecht; Mobiele Eenheid ingezet in Lombok

Marokko-fans vierden dinsdag opnieuw feest in Utrecht. Het Marokkaanse elftal stuntte vanavond door na penalty’s Spanje te verslaan op het WK voetbal. De historische zege werd vooral in Lombok uitgebreid gevierd. Dat verliep in eerste instantie gemoedelijk, maar tegen 21.00 uur werd de sfeer grimmiger. De ME heeft met paarden in Lombok de straten schoongeveegd.

Marokko wist zich door Spanje te verslaan voor het eerst ooit te plaatsen voor de kwartfinale van het WK. De plaatsing werd dinsdag uitgebreid gevierd door supporters van het nationale elftal.

Honderden mensen verzamelden zich, vooral in Lombok, om gezamenlijk te feesten. De supporters staken vuurwerk af en er vormden zich in de straten vlakbij Lombok files van toeterende auto’s, met vlaggen uit de ramen.

Rond 20.30 uur werd de sfeer in Lombok grimmiger. Er zijn charges uitgevoerd door de politie te paard en de straten zijn schoongeveegd. Burgemeester Sharon Dijksma heeft gereageerd op de ongeregeldheden. “Vanavond is na de wedstrijd Marokko – Spanje ME ingezet om ongeregeldheden in de Kanaalstraat te beëindigen. Wat begon met feestelijkheden, is helaas geëindigd in een oploop waarbij onder meer geweld werd gebruikt tegen agenten. Dit is onacceptabel”, aldus Dijksma.

Ook in Amsterdam en Den Haag greep de politie, omdat er zwaar vuurwerk werd gegooid. In Den Haag moest ook de Mobiele Eenheid (ME) eraan te pas komen. Ook in Amersfoort is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk.