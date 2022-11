Marokko-supporters vieren feest in Lombok in Utrecht

Supporters van het nationale elftal van Marokko hebben zondag feest gevierd in Lombok in Utrecht. De voetbalfans verzamelden zich na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd waarbij het nationale team won met 2-0 van België.

Tientallen tot enkele honderden supporters kwamen samen op het Moskeeplein waar gejuicht werd en enkele fakkels werden afgestoken. Marokko had op het WK in Qatar gewonnen van België. De politie was in Lombok aanwezig maar de sfeer lijkt gemoedelijk te zijn geweest. In andere steden liep de feestvreugde wel uit in ongeregeldheden.