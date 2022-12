Marokko-supporters vieren feest rond Moskeeplein in Utrecht na historische zege op Portugal

Na een spannende kwartfinale tegen Portugal wist het nationale team van Marokko weer te winnen op het WK voetbal in Qatar. Net als tijdens voorgaande overwinningen vieren de supporters weer feest op en rond het Moskeeplein in Utrecht.

Dat feest gaat gepaard met vuurwerk, toeteren en dansen. Honderden supporters zijn naar Lombok gekomen om de overwinning op Portugal gezamenlijk te vieren. “Wat geweldig mooi voor Marokko! Hier wordt geschiedenis geschreven. Ik hoop en verwacht dat er een mooi feest wordt gevierd in onze stad”, schrijft burgemeester Sharon Dijksma op Twitter.

Marokko wist aan het eind van de eerste helft een doelpunt te maken. In de tweede helft trok Portugal alles uit de kast om op een gelijkspel te komen, maar dat lukte niet. Marokko is het eerste Afrikaanse land dat in de halve finale van een WK-voetbal weet te komen.

Naast Lombok zijn fans van het nationale team van Marokko ook in Kanaleneiland en Overvecht de straat opgegaan.