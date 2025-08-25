Mars tegen femicide aanstaande zondag in Utrecht

Aanstaande zondag wordt in de Utrechtse binnenstad een mars tegen femicide gehouden. De aanleiding is de moord op het 17-jarige meisje in Amsterdam afgelopen week. Het wordt georganiseerd door de Utrechtse ondernemers Didi Steen en Tilda Klumpenaar.

“De emoties zijn de afgelopen dagen bij veel vrouwen enorm hoog opgelopen”, zegt Didi. “Ik plaatste iets op instagram, en daar kwamen bizar veel reacties op. Mensen vroegen of er niet iets gedaan kon worden, zoals een mars.” En zo kwam het plan op gang. Ook Tilda Klumpenaar kreeg veel reacties op een Instagram Post, en raakte bij de organisatie betrokken.

“De mars is bedoeld om onze emoties te uiten en bewustwording te creëren”, zegt Didi. “Zo veel vrouwen maken situaties mee waarin ze zich onveilig voelen en fietsen bijvoorbeeld blokjes om. We moeten hier echt meer met elkaar over praten. Vrouwen met mannen, mannen en mannen, moeders met zoons, etc.”

De mars begint zondag 31 augustus op 12.00 uur op de Mariaplaats en eindigt om 13.00 uur op het Domplein. Daar wordt een kleine herdenking gehouden voor slachtoffers van femicide, en worden bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken.