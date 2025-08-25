Mars tegen femicide aanstaande zondag in Utrecht

Aanstaande zondag wordt in de Utrechtse binnenstad een mars tegen femicide gehouden. De aanleiding is de moord op het 17-jarige meisje in Amsterdam afgelopen week. Het wordt georganiseerd door de Utrechtse ondernemers Didi Steen en Tilda Klumpenaar.
“De emoties zijn de afgelopen dagen bij veel vrouwen enorm hoog opgelopen”, zegt Didi. “Ik plaatste iets op instagram, en daar kwamen bizar veel reacties op. Mensen vroegen of er niet iets gedaan kon worden, zoals een mars.” En zo kwam het plan op gang. Ook Tilda Klumpenaar kreeg veel reacties op een Instagram Post, en raakte bij de organisatie betrokken.
“De mars is bedoeld om onze emoties te uiten en bewustwording te creëren”, zegt Didi. “Zo veel vrouwen maken situaties mee waarin ze zich onveilig voelen en fietsen bijvoorbeeld blokjes om. We moeten hier echt meer met elkaar over praten. Vrouwen met mannen, mannen en mannen, moeders met zoons, etc.”
De mars begint zondag 31 augustus op 12.00 uur op de Mariaplaats en eindigt om 13.00 uur op het Domplein. Daar wordt een kleine herdenking gehouden voor slachtoffers van femicide, en worden bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken.
Komt er ook nog een mars tegen de massa-immigratie?
@Theo, dat is indirect gekoppeld aan elkaar, maar -hoe tegenstrijdig dat ook klinkt- … “Wees welkom iedereen” tegelijkertijd schalmt uit de keeltjes van de mensen.
Mars tegen femicide?
Aantal moorden op vrouwen in 2024: 24 vermoord, 48 pogingen daartoe (het OM).
Hoezo is er geen mars tegen seksueel geweld?
Gemiddeld aantal verkrachtingen van vrouwen per jaar: geschat 100.000 (Amnesty)
@Theo
Een mars tegen kansenparels die allemaal dokter of apotheker worden?
Krijg je gedoe mee…
@theo: Want?
En anders organiseer jij die toch lekker met je vrienden?
Overigens, @duic: hoe smakelijk vinden jullie het zelf dat het soort berichten als van Theo door de moderatie komen?
@Theo
Nee. Er is wel immigratie en immigratieoverlast (overigens voor het over-over grote deel door de VVD, BBB (en ja ook de PVV) en VNO-NCW (het bedrijfsleven) gewenste legale en illegale arbeidsmigratie. Er is geen massa-immigratie.
Alle beschikbare data bewijst: geen massa immigratie, wel overlast door (veel te veel) goedkope (en ook illegale) arbeidsmigratie/ gastarbeiders (waar zowel SP en PvdA tegen waren, eind jaren ‘70, begin ‘80. Zowel VVD en CDA hebben onder druk van VNO NCW (bedrijfsleven) massaal arbeidsmigranten binnen gehaald. Feiten! En controleerbaar door iedereen.) Google het maar (geen chat of AI!) zoek maar na in de parlementaire geschiedenis, raadpleeg het CBS maar.
Femicide, vrouwenmoord, vrouwenmishandeling, seksueel misbruik van vrouwen, etc. vindt bijna uitsluitend door mannen plaats. Niet alle mannen. Wel bijna altijd een man! Wat deze mannen gemeen hebben? Niet de huidskleur, ze hebben alle huidskleuren, niet de religie, ze hebben alle religies, alle politieke kleuren, wel vaak een conservatievere geest dan mannen die dit niet doen en de aders voelen zich dominant tov vrouwen (of andere medemensen).
@Theo Ik hoop het wel