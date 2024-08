Marshalllaan in Utrechtse wijk Kanaleneiland wordt voorzien van nieuw asfalt

De Marshalllaan in Kanaleneiland in Utrecht krijgt nieuw asfalt. De werkzaamheden duren van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 augustus en van woensdag 28 augustus tot en met maandag 2 september.

Het asfalt van de rijbaan van de Marshalllaan is verouderd en wordt daarom vervangen. Dat gebeurt in drie fases, waarbij de gemeente de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar wil houden.

Fases

De eerste fase duurt van woensdag 21 augustus 7.00 uur tot en met vrijdag 23 augustus 17.00 uur. Er wordt dan gewerkt aan het asfalt op de Marshalllaan vanaf de Bernadottelaan tot aan de Van Heuven Goedhartlaan.

De tweede fase staat gepland voor woensdag 28 augustus 7.00 uur tot en met vrijdag 30 augustus 17.00 uur. Dan wordt gewerkt tussen de Van Heuven Goedhartlaan en de Bernadottelaan.

De derde fase is maandag 2 september van 7.00 uur tot 17.00 uur. Die dag worden de markeringen op de Marshalllaan aangebracht op het stuk tussen de Van Heuven Goedhartlaan en de Bernadottelaan.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden gaan gepaard met overlast voor het verkeer. Tijdens fase 1 is de rijbaan richting de Van Heuven Goedhartlaan afgesloten, tijdens fase 2 is dat de rijbaan richting de Bernadottelaan. Op 2 september wordt de weg niet afgesloten, maar het kan voorkomen dat verkeer even moet wachten. Tijdens de werkzaamheden zijn geen omleidingsroutes vastgesteld. Verkeer kan omrijden via de omliggende straten, laat de gemeente weten.

Aan de kant van de weg waar gewerkt wordt, geldt een parkeerverbod. Dit wordt aangegeven met borden. De stoep blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar; voetgangers kunnen dus gewoon langs de werkzaamheden. Fietsers moeten afstappen.