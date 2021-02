Max Kisman ontwerpt nieuwe muurschildering in Utrecht: ‘Ode aan sterke vrouwen’

Aan de Draaiweg in Utrecht is een nieuwe muurschildering gemaakt. Kunstenaar Max Kisman maakte het ontwerp dat de afgelopen dagen door muurschildercollectief De Strakke Hand op de muur is aangebracht.

Het idee voor muurschildering is alweer even geleden ontstaan. Bewoner Matthijs Moeken vertelt daarover: “Tijdens de eerste lockdown-periode, nu bijna een jaar geleden, was iedereen aan de Draaiweg in Utrecht verplicht thuis, ook de kinderen. Gedurende het mooie weer kwam ik zo in contact met mijn toenmalige buurman, de illustrator Max Kisman, die een atelier huurde in de school naast ons huis.”

Terwijl de kinderen van Matthijs en Max aan het spelen waren op het plein en in de speeltuin raakten de twee in gesprek. “Natuurlijk over kunst, over de buurt, over hoe fijn het was om het eens een keer wat rustiger aan te doen. Zo opperde ik dat we altijd al een keer een kunstwerk wilden laten schilderen op de blinde muur naast ons huis.”

Nog geen twee dagen later kwam Max terug met een voor hem typerend ontwerp van drie abstracte figuren op een groene achtergrond genaamd Vrouwen dragen de wereld. “Een ode aan sterke vrouwen die de hele wereld op hun schouders dragen. Mijn vrouw en ik waren direct gecharmeerd en besloten daad bij woord te voegen en zijn begonnen de buurt te peilen (iedereen enthousiast) en te mailen met het wijkbureau Noordoost (ook enthousiast).”

Grafisch ontwerper en kunstenaar Max Kisman is ook geen onbekende. Hij was hoofdontwerper bij de VPRO en werkte als artdirector voor het bekende Amerikaanse platform Wired. Mensen die regelmatig op Schiphol komen, kennen hem van de iconen die hij maakte voor de parkeergarage. Vorig jaar vulde hij nog de 26 meter aan muren in de Moving Gallery in Utrecht.

Met ondersteuning van het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht en hulp van Maarten Grienberger van wijkbureau Noordoost is het Matthijs en Max gelukt om dit nieuwe ontwerp ook echt op de muur te krijgen. Drie schilders van De Strakke Hand zijn de afgelopen dagen druk geweest met schilderen. Matthijs is blij met het resultaat: “We gaan het glas heffen op het kunstwerk en op het feit dat eerste coronalockdown ervoor heeft gezorgd dat onze straat er een stukje mooier op is geworden.”

De Strakke Hand is in Utrecht bekend van tal van muurschilderingen. Onder meer de Muurformules en de serie Utrechtse Caravaggisten zijn van hun hand. Michiel Meulemans: “En ook dit jaar komen er weer een paar bijzondere projecten in Utrecht bij.”