Maximaal 120 Oekraïense vluchtelingen worden straks opgevangen in pand aan Ravellaan in Utrecht

In het pand aan de Ravellaan 1 in Utrecht worden vanaf 1 juli 2023 maximaal honderdtwintig Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De eigenaar van het pand verhuurt het leegstaande pand voor een periode van anderhalf jaar aan de gemeente.

Vanaf mei tot eind juni wordt gewerkt om het voormalige kantoorpand aan de Ravellaan gereed te maken voor de opvang. Het gaat met name om vrouwen, kinderen en ouderen die op deze locatie worden opgevangen. De mensen moeten er op 1 juli van dit jaar intrekken en kunnen tot 1 januari 2025 blijven. In het pand zelf is plek voor honderdtwintig mensen. De gemeente Utrecht regelt de opvang en zorgt voor begeleiding. Zo komt er bijvoorbeeld een sociaal beheerder op locatie.

Als blijkt dat er andere doelgroepen, zoals asielzoekers of statushouders, opgevangen moeten worden én er ruimte is in het pand aan de Ravellaan, worden zij mogelijk ook op deze locatie opgevangen. In het verleden zijn in het voormalige kantoorpand ook vluchtelingen opgevangen.

Voordat het pand in juni in gebruik wordt genomen, ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst en een rondleiding.