Maximaal 38 Oekraïense vluchtelingen worden straks opgevangen in De Meern in Utrecht

Het is ruim een jaar geleden sinds Rusland met een grootschalige troepenmacht het buurland Oekraïne binnenviel. Volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, zijn meer dan 8 miljoen mensen het Oost-Europese land ontvlucht. Ruim 91.000 daarvan verblijft momenteel in Nederland en weer ruim 1.400 daarvan staan ingeschreven in de gemeente Utrecht.

In zes zorgwoningen aan de Gulperberg en Zijpenberg in De Meern worden vanaf 24 april maximaal 38 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het gaat volgens de gemeente, die de opvang en zorg voor de mensen regelt, met namen om vrouwen, kinderen en ouderen.

Rust

Momenteel worden de zes woningen ‘beperkt’ verbouwd. “We zorgen voor goede opvang. Dit betekent zo huiselijk en veilig mogelijke plekken waar vluchtelingen een tijdje kunnen blijven. Waar zij tot rust kunnen komen en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen zijn”, is te lezen in een wijkbericht.

Het is het streven van de gemeente om de opvangplekken zo goed mogelijk te verspreiden over de wijken. Ook wordt ervoor gezorgd dat de mensen voor langere tijd op een locatie kunnen blijven. Voor de zes woningen in De Meern geldt dat de Oekraïners hier maximaal een jaar onderdak krijgen.