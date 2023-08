Máximapark benoemd tot Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Het Máximapark in Leidsche Rijn is zondag benoemd tot Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het is het negende Zusterpark van Utrecht.

De bedoeling van de Zusterparken is om een netwerk van groene verbindingen te zijn die vanuit stedelijk gebied naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) lopen. Groepen van zogenoemde buurtvergroeners en parkmakers proberen op die manier dus ook de stad te vergroenen. Het Máximapark heeft zich daar nu ook bij aangesloten.

Jeroen Heemsbergen, programmamanager bij het NPUH, heeft zondag aan Joyce Roskamp van de Vrienden van het Máximapark het Zusterpark-bord overhandigd. Het bord hangt in het vervolg bij de Werkschuur in het park en is daar te zien voor parkbezoekers.

Tekst loopt door onder de foto

Het Máximapark is het negende park in Utrecht dat zich heeft aangesloten bij de Zusterparken. Eerder deden onder meer Wonderwoods, Rotsoord en Hof van Cartesius dat ook al.