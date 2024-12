Maximumsnelheid in meer dan 150 Utrechtse straten omlaag naar 30 kilometer per uur

De gemeente verlaagt in 2026 de maximumsnelheid in veel straten naar 30 kilometer per uur. Dat laat de gemeente dinsdag weten. Het gaat om ruim 150 straten zonder een apart aangelegd fietspad.

“Elke verkeersdode of ernstig verkeersongeluk is er één te veel. Door de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur te verlagen, maken we de stad veiliger voor iedereen”, zegt Wethouder Lot van Hooijdonk.

Volgens Van Hooijdonk is de remweg van een auto bij vijftig kilometer per uur aanzienlijk langer. “Dat verschil kan het verschil maken tussen een klein ongeluk of een ernstig ongeval.”

Naast meer veiligheid zorgt een lagere snelheid ook voor minder geluidsoverlast en trillingen. Bovendien wordt oversteken voor voetgangers en fietsers makkelijker, wat bijdraagt aan een leefbare stad.

Op straten met aparte fietspaden blijft de snelheid voorlopig 50 kilometer per uur.