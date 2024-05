ME ingezet bij ontruiming van bezet universiteitsgebouw aan het Janskerkhof in Utrecht

De politie heeft woensdagavond rond 22.30 uur het door pro-Palestijnse activisten bezette universiteitsgebouw aan het Janskerkhof ontruimd. Daarbij is de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. De demonstranten bezetten het gebouw sinds 15.45 uur.

Honderden pro-Palestijnse activisten waren woensdagmiddag op het Janskerkhof aanwezig om te demonstreren. Een kleinere groep wist een universiteitsgebouw binnen te komen, dat vervolgens bezet werd. Ze barricadeerden deuren in het pand met onder meer pallets.

Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, kwam naar het bezette gebouw toe om met de demonstranten in gesprek te gaan. De activisten moesten om 19.00 uur uit het gebouw vertrekken, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Onderhandelaar

De politie besloot vervolgens een onderhandelaar te sturen om met de demonstranten in gesprek te gaan en ze te bewegen het pand te verlaten. Dat had geen resultaat, waarna de politie de activisten gevorderd heeft ‘zelfstandig en vrijwillig’ het pand te verlaten. Aan de verschillende vorderingen werd volgens de politie geen gehoor gegeven. “Wij gaan nu op last van het Openbaar Ministerie over tot ontruiming”, meldde de politie om 22.30 uur.

De ME werd ingezet om aan de bezetting een eind te maken. Volgens de politie verliep dat geweldloos. Zo’n veertig actievoerders werden in een bus geplaatst om naar een locatie verderop te worden gebracht. Buiten blokkeerden activisten echter de weg, waardoor de bus niet weg on. “Bij het beëindigen van die blokkade moest de ME kortstondig worden ingezet, waarna de bus alsnog kon vertrekken”, meldt de politie.

Reactie universiteit

Anton Pijpers laat donderdag weten het pijnlijk te vinden dat inzet van de politie nodig was. “Na een vreedzame start, is de sfeer vandaag omgeslagen. Wij zijn als College van Bestuur altijd eindverantwoordelijk voor de veiligheid van mensen in onze gebouwen en op onze terreinen. Dit konden wij vandaag niet meer garanderen. Het was onbekend hoeveel en welke mensen er in het pand waren. Deuren waren gebarricadeerd aan de binnenkant en volgens de politie hadden actievoerders, zeker niet alleen UU’ers, pallets en stenen bij zich en droegen sommigen chemisch-bestendige handschoenen. Kortom, helaas alle reden tot grote zorgen en alle reden om te doen wat nodig is om de veiligheid van onze mensen te garanderen.”

Derde keer

Het was de derde keer in korte tijd dat pro-Palestijnse demonstranten in Utrecht een terrein of gebouw bezetten. Op 7 mei werd de binnenplaats van de Universiteitsbibliotheek bezet en op 8 mei een universiteitsgebouw aan de Drift. Ook bij die demonstraties moest de politie worden ingezet om ze te beëindigen.