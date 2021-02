Medewerker besmet met coronavirus na Fieldlab-experiment in Utrecht

Een medewerker van het Fieldlab-experiment dat maandag in het Utrechtse Beatrix Theater plaatsvond bleek naderhand besmet met het coronavirus. Waar deze persoon de besmetting heeft opgelopen is nog niet bekend.

De evenementensector is in samenwerking met de overheid Fieldlab Evenementen gestart. Het idee is dat er een aantal verschillende evenementen worden georganiseerd en dat tegelijkertijd wordt gekeken in hoeverre de bezoekers besmet raken met het coronavirus. Hierdoor moet straks duidelijk worden of er al bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Congres

Zo was maandag in het Beatrix Theater in Utrecht een zakelijk congres waarbij 500 mensen aanwezig waren. Iedereen is de zaterdag voor het evenement getest en vervolgens ook op vrijdag. Toen bleek dat één medewerker van het congres besmet was.

“Waar de besmetting heeft plaatsgevonden weten we niet”, zegt een woordvoerder van Fieldlab Evenementen. “De kans is klein dat dit tussen het eerste testmoment en het evenement is geweest.”

Bubbels

Tijdens het congres waren er verschillende bubbels. Zo kwamen in de foyer op de benedenverdieping 250 mensen samen, en ook in een andere foyer was plek voor 250 personen. Deze mensen zijn niet met elkaar in contact geweest, ook niet in de zaal.

De medewerker die later positief testte droeg tijdens het evenement continue een mondkapje en ook hield deze persoon anderhalve meter afstand van anderen. Iedereen die bij de medewerker in de buurt is geweest heeft een melding gekregen en moest zich opnieuw laten testen. “Op deze testresultaten zitten we nu te wachten.”

Gedrag

Tot slot benadrukt de woordvoerder van Fieldlab Evenementen dat het geen medisch onderzoek betrof. “Het was een gedragsonderzoek. Wij kijken naar de dynamiek. Iedereen droeg dan ook een bewegingssensor. We willen kijken hoe er op een veilige en verantwoorde manier in de toekomst weer evenementen met meerdere bezoekers kunnen worden georganiseerd.”

Naast het zakelijk congres organiseerde Fieldlab zaterdag ook een optreden van cabaretier Guido Weijers. Daarnaast wordt in dezelfde serie ook publiek toegelaten bij voetbalwedstrijden van N.E.C. thuis en Almere City FC thuis.