Medewerkers Fieldlab Cafés vieren zelf feest; politie grijpt in bij borrel met tientallen aanwezigen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij een borrel in een van de cafés die meedeed aan de Fieldlab Cafés in Utrecht. De politie kreeg rond 02.15 uur een melding van geluidsoverlast en trof in ‘t Oude Pierement, een van de deelnemende cafés, tientallen mensen aan die nog een nazit bijwoonden.

Toen de agenten aankwamen, constateerden ze geen geluidsoverlast. Wel zagen ze dat er in het café enkele tientallen mensen aanwezig waren. “Bij het zien van de politie vluchtten zij vanuit het café de bovengelegen woonruimte in”, aldus de politie. Omdat de politie binnen woningen alleen op coronamaatregelen handhaaft als er meerdere overlastmeldingen zijn, werden er geen boetes uitgeschreven.

“Onder de aanwezigen waren onder andere ondernemers en medewerkers van andere deelnemende cafés aan het Fieldlab, met uitzondering van De Beurs”, schrijft burgemeester Dijksma in een brief aan de gemeenteraad. De afdeling Handhaving van gemeente doet onderzoek naar het incident en er worden ‘passende maatregelen’ getroffen.

Proces-verbaal

Het gaat volgens een woordvoerder om een standaardprocedure die wordt opgestart als er een incident heeft plaatsgevonden bij een horecagelegenheid. “Er wordt een proces-verbaal opgemaakt, de feiten worden onderzocht en er wordt een handhavingsgesprek gevoerd met de betrokken ondernemers. Op basis van de alle uitkomsten worden er maatregelen genomen. De uitkomsten daarvan moeten nog bekend worden gemaakt.”

Burgemeester Dijksma laat weten dat er wel met al met de ondernemers gesproken is. “In een indringend gesprek met de betrokken horecaondernemers, vanochtend, hebben wij onze teleurstelling hierover uitgesproken”, schrijft Dijksma in de brief aan de raad.

Commentaar

De cafés die meededen aan het Fieldlab-experiment waren maandag aan het begin van de middag niet bereikbaar voor commentaar.