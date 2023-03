Medewerkers St. Antonius en Diakonessenhuis in Utrecht doen mee aan landelijke ziekenhuisstaking; precieze gevolgen nog onduidelijk

Medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis in Utrecht sluiten zich donderdag 16 maart aan bij de landelijke ziekenhuisstaking, meldt vakbond FNV vrijdag. Beide ziekenhuizen weten nog niet wat precies de gevolgen voor patiënten zullen zijn.

Ziekenhuismedewerkers leggen op 16 maart op 64 locaties in Nederland het werk neer. Die dag wordt gewerkt volgens de zondagsdienst, wat inhoudt dat alleen spoedeisende zorg doorgaat. De stakende ziekenhuismedewerkers voelen zich volgens FNV ‘in de steek gelaten’ door de werkgeverskoepel, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Medewerkers zouden er in koopkracht flink op achteruitgaan en er zou niets structureels worden gedaan om de werkdruk te verlagen. Ook zou ziekenhuispersoneel zich nog flexibeler moeten opstellen bij het inroosteren.

Het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht staan beide op een door het FNV verspreide lijst van locaties die deelnemen aan de landelijke actiedag. Beide ziekenhuizen geven aan nog niet te weten wat de gevolgen van de staking precies gaan zijn.

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis laat weten dat nog niet duidelijk is op welke afdelingen wel en niet gestaakt wordt. “Op woensdagmiddag 8 maart is er een overleg waarin de vakbonden ons dat officieel laten weten”, aldus het ziekenhuis.

“Voorop staat dat we voldoende en veilige patiëntenzorg garanderen in ons ziekenhuis. Daar komen na woensdag 8 maart draaiboeken voor. We weten ook dan pas welke afspraken er wel en niet door kunnen gaan op 16 maart. We laten zo snel mogelijk weten als we door de actie afspraken moeten verzetten. We betreuren het dat patiënten die willen weten waar ze aan toe zijn, onnodig lang in onzekerheid moeten zijn.”

St. Antonius Ziekenhuis

Ook het St. Antonius Ziekenhuis kampt nog met onzekerheid over de gevolgen van de staking. “Er is nog niet bekend hoe de acties er precies uit gaan zien. Het is daarom nu nog niet met zekerheid te zeggen welke afdelingen van ons ziekenhuis meedoen aan de acties. De bonden hebben wel aangegeven dat spoedeisende hulp, de zorg voor opgenomen patiënten en beschikbaarheid voor calamiteiten gegarandeerd blijven”, laat het St. Antonius Ziekenhuis weten. In de loop van volgende week moet meer duidelijk worden over de plannen.

“We beseffen dat de acties voor patiënten vervelend kunnen zijn en proberen de overlast voor hen zo veel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd respecteert het St. Antonius het dat medewerkers actie willen voeren. Uitgangspunt van het ziekenhuis is dat tijdens eventuele acties goede patiëntenzorg gewaarborgd blijft en de spoedzorg altijd doorgaat.”