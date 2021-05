Medewerkers Stadsschouwburg doen vrijwilligerswerk op Utrechtse basisscholen

Medewerkers van de Stadsschouwburg zetten zich, sinds de schouwburg vanwege de coronamaatregelen is gesloten, vrijwillig in op Utrechtse basisscholen. De scholen zijn erg blij met de extra handen in de klas omdat zij ook vanwege corona onder druk staan.

De maatschappelijke samenwerking is een initiatief van schouwburgdirecteur Lucia Claus. “Ik ben echt enthousiast. Gisteren zag ik ineens horecamedewerker Adam Thomassen een grote groep blije kinderen van ‘zijn school’ rondleiden. Heel hartverwarmend.’’

John Jansen, directeur van basisschool De Koekoek zegt het heel fijn te vinden om een ‘markant’ persoon als Adam op de werkvloer te hebben. “Hij ondersteunt de conciërge en geeft bijvoorbeeld instrumentale muziekles tijdens de tussenschoolse opvang. Adam speelt ook gitaar met kleuters. Die genieten daar enorm van.”

Op zijn kop

Schoolleiders en leerkrachten staan sinds de corona-uitbraak onder druk volgens Arien Hartog van SPO Utrecht. “Eerst de schoolsluiting, leren online lesgeven, weer een sluiting, de afstandsmaatregelen, werken in cohorten: de normale organisatie staat op zijn kop en vanuit de samenleving klinken vragen over achterstanden. Dus ja, er is ruimte voor hulp en steun.’’

Zeven medewerkers van de Stadsschouwburg hebben zich gemeld na de oproep van Claus. “Ik ben me ervan bewust dat we als schouwburg werken met gemeenschapsgeld. Het is goed om dat terug te laten komen in de samenleving. […] Andere collega’s helpen in de zorg, op eigen initiatief. Het is een tijdelijke detachering, ze komen gewoon terug als we weer opengaan”, aldus de schouwburgdirecteur.