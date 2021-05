Medewerkers UMC Utrecht demonstreren op dak van parkeergarage

Medewerkers van het UMC Utrecht demonstreerden woensdagmiddag op het bovenste dek van de parkeergarage naast het ziekenhuis. Ze streden voor een loonsverhoging die tot nu toe is blijven steken op 0 procent.

Vakbond FNV onderhandelt naar eigen zeggen al vijf maanden met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), maar er zit nog geen schot in de zaak. “Na vijf maanden onderhandelen, willen de werkgevers nog geen millimeter schuiven en blijven ze vasthouden aan 0 procent loonsverhoging”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Als symbool voor de vastgelopen onderhandelingen hebben medewerkers van UMC vandaag op het parkeerdek met auto’s ‘0%’ uitgebeeld. Ook was er een aantal korte toespraken, waaronder van een vertegenwoordiger van het ziekenhuis.

Tekst loopt door onder afbeelding

Den Haag

De vertegenwoordiger van het UMC zei het ook spijtig te vinden dat er nog geen goede cao is en dat er hard gewerkt moet worden om dit voor elkaar te krijgen. Daar werd aan toegevoegd dat er wel eerst geld vanuit Den Haag moet komen, want met de middelen van het UMC alleen zou het niet lukken. “We hopen net zoals jullie dat er snel duidelijkheid komt. Het is niet eenvoudig.”

Aan het eind van de demonstratie was er een toeteractie. “Dit is tevens het signaal voor een ironische minuut lang applaudisseren voor alle medewerkers. Vooralsnog is applaus de enige waardering die ze van hun werkgevers hebben ontvangen voor hun tomeloze inzet”, is te lezen op de website van FNV.