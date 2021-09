Medewerkers UMC Utrecht staken dinsdag; planbare zorg gaat niet door

Ziekenhuismedewerkers van het UMC Utrecht leggen dinsdag 28 september het werk neer omdat ze eerlijkere arbeidsvoorwaarden willen. Ze sluiten zich aan bij een landelijke staking van academische ziekenhuizen, meldt vakbond FNV donderdag.

De ziekenhuismedewerkers vragen met de staking om ‘eerlijke arbeidsvoorwaarden’, zoals ‘een fatsoenlijke loonsverhoging voor alle medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen’, aldus FNV. Het is volgens de vakbond de grootste staking ooit door medewerkers van academische ziekenhuizen.

De staking houdt in dat dinsdag een zogenoemde zondagsdienst wordt gedraaid. Opnames op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, hartbewaking en de kraam-/couveuse-afdeling gaan door, maar alle planbare zorg vervalt.

UMC Utrecht

In het UMC Utrecht wordt het werk op de volgende afdeling neergelegd:

Verpleegafdeling B4 West Cardiologie Verpleegafdeling B5 Oost Oncologie Poli Oogheelkunde IC Centrum Poli MKA OK, afdeling Recovery Verpleegafdeling D5 West Urologie/ Oogheelkunde/ Keel- Neus- oorheelkunde/ Plastische chirurgie/ Kaakchirurgie Kliniek B2 West Medische Oncologie Verpleegafdeling B3 West Longziekten HKC Vroegklinische Onderzoeksunit van de Medische Oncologie

Ook op afdelingen die niet volledig sluiten, is de kans volgens FNV groot dat afspraken niet door kunnen gaan, omdat zij afhankelijk zijn van afdelingen waar wel wordt gestaakt.

Veiligheid van patiënten

Volgens bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn is zorgvuldig gekeken naar de veiligheid van patiënten. “Spoedeisende werkzaamheden, waaronder ingrijpen omdat er anders gevaar op schade aan de gezondheid van patiënten ontstaat, zullen altijd worden uitgevoerd”, aldus Merlijn.

“We snappen dat dit een verregaande actie is, maar we vinden ook dat de werkdruk waaronder medewerkers op de umc’s moeten werken tot ongezonde situaties leidt voor medewerkers en patiënten. Zolang de werkgever niet van plan is om de tanende arbeidsomstandigheden structureel te verbeteren, blijven wij strijdbaar.”

Teleurstellend eindbod

De staking volgt op het eindbod van werkgeversorganisatie NFU eerder deze maand. De vakbonden hadden de NFU een ultimatum gesteld, maar vinden het eindbod van de NFU teleurstellend. Alleen verpleegkundigen en doktersassistenten zouden er volgens dat bod in salaris iets op vooruitgaan.

Voor dit jaar zou de loonsverhoging 0 procent zijn. Voor de meeste werknemers komt er 1 procent structurele loonsverhoging bij en een eenmalige uitkering van 750 euro bruto voor de hele periode van drie jaar.

Klein deel

Alleen vakbond NU’91 ging akkoord met het eindbod. FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn wezen het bod af. De vakbonden LAD en FBZ hebben nog niet besloten wat ze doen. “Daardoor ligt er nu een cao die getekend is door een bond die slechts een heel klein deel van de 80.000 medewerkers op de umc’s vertegenwoordigt”, zegt FNV.

Voor de FNV is de werkdruk een heet hangijzer. De bond wil concrete maatregelen om die te verminderen, zodat niet nog meer medewerkers uitvallen of de sector verlaten. De FNV-leden willen een structurele salarisverhoging van 3 procent per jaar, met een bodem van 75 euro per maand. Ook moeten medewerkers een extra toeslag op hun loon krijgen als kort van tevoren extra inspanningen van hen worden gevraagd.

Kabinet

De FNV ziet de 675 miljoen extra die het demissionaire kabinet donderdag beloofde als ‘een eerste goede stap’. “Maar het is niet voldoende voor koopkrachtbehoud van álle zorgmedewerkers.” Om die reden wordt dinsdag dus, ondanks het extra geld, gestaakt.