Medewerkers UMC Utrecht voeren dinsdag actie, waardoor sommige afspraken niet doorgaan

Op een deel van de afdelingen van het UMC Utrecht wordt volgende week dinsdag volgens de zondagsdienst gewerkt omdat medewerkers die dag actievoeren voor een andere cao. Het kan daardoor zijn dat sommige geplande afspraken niet doorgaan.

De vakbonden CNV, FNV, FBZ, en LAD organiseren dinsdag 26 oktober een landelijke actiedag. Van het UMC doen 35 afdelingen mee aan de actie. Als een afspraak daardoor niet doorgaat, worden patiënten daarover geïnformeerd. Alle spoedeisende operaties, operaties bij kinderen en een aantal ingrepen die niet uitgesteld kunnen worden gaan wel door.

De actie is georganiseerd omdat de bovengenoemde vakbonden het niet eens zijn met de Cao umc 2022-2023 die wel ondertekend is door de vakbonden NFU en NU’91. De standpunten over met name het salaris zouden ver uit elkaar liggen.

“De extra middelen die het kabinet vorige maand beschikbaar heeft gesteld zien zij als een eerste goede stap, maar niet als voldoende voor behoud van koopkracht voor alle zorgmedewerkers”, is te lezen op de website van het UMC Utrecht.

Corona

Het UMC zelf zegt van mening te zijn dat de medewerkers een goede cao verdienen. “Met een passende beloning en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.” Het UMC noemt ook de inspanning die zijn geleverd tijdens de coronacrisis.

Eerder dit jaar voerden medewerkers van het UMC ook al actie voor een andere cao. Dat gebeurde onder meer in september en in mei vond een protest plaats op het dak van een parkeergarage op het Utrecht Science Park.