Medewerkers van U-OV in Utrecht dragen sinds deze week een bodycam

Veiligheidsmedewerkers van vervoersbedrijf U-OV dragen sinds dinsdag in Utrecht een bodycam. Hiermee kunnen zij beelden maken van bedreigende of gevaarlijke situaties.

Qbuzz, het bedrijf achter U-OV, heeft ervoor gekozen om veiligheidsmedewerkers in de gebieden Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem en in Utrecht een bodcycam mee te geven. Uit verschillende proeven zou namelijk gebleken zijn dat de meeste personen zich geremd voelen zodra zij weten dat de gefilmd kunnen worden. “Dat geeft een de-escalerende werking en draagt bij aan een groter gevoel van veiligheid en het voorkomen van mogelijke incidenten”, is te lezen in een persbericht van Qbuzz.

Stand-by

De bodycam staat standaard op stand-by. In deze stand neemt de camera zowel beeld als geluid op, maar deze worden niet opgeslagen. “Als er niks aan de hand is, worden deze beelden in stand-by telkens overschreven.”

Als een situatie uit de hand dreigt te lopen moet de medewerker van Qbuzz eerst waarschuwen dat de bodycam geactiveerd wordt. “Voor het bewaren en bekijken van de opgenomen beelden gelden strikte regels. Opnames worden 28 dagen bewaard en daarna vernietigd.”

Blinde plekken

Bodycams vullen volgens Qbuzz het bestaande cameratoezicht aan. Zo zijn er bijvoorbeeld blinde plekken op stations en wordt het zicht van camera’s soms belemmerd omdat er iets of iemand voor staat. “De bodycams kunnen een belangrijke aanvullende rol spelen in de waarheidsvinding en de bewijslast bij incidenten.”

Sinds 2021 is de bodycam officieel toegevoegd aan de uitrusting van handhavers van de gemeente Utrecht. Uit een enquête bleek destijds dat 80 procent van de medewerkers die met een bodycam hebben gewerkt, vond dat de camera bijdroeg aan het veiligheidsgevoel. Zo zorgde het apparaat er in een aantal situaties op straat voor dat de sfeer minder gespannen werd.