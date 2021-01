Nieuwe baan? Word accountmanager bij DUIC

DUIC zoekt een nieuwe accountmanager voor haar klanten. De accountmanager is verantwoordelijk voor het adviseren van klanten en potentiele klanten van DUIC. Als accountmanager heb je antwoorden op vragen als:

Welke media zet jouw klant in voor welke campagne?

Hoe heeft jouw klant een effectief bereik?

Welke medium zorgt voor conversie?

Hoe zet de klant een ideale mix in van offline en online?

Daarnaast ben je pro-actief bezig met het benaderen van de lokale en regionale Utrechtse advertentiemarkt. Zo bouw je aan je eigen netwerk en werk je samen met klanten aan succesvolle campagnes. Tevens bedenk je plannen met jouw binnendienst medewerker om de Utrechtse advertentiemarkt te veroveren.

Functie-eisen

Je bent fulltime beschikbaar en werkt en denkt op HBO-niveau. We zoeken een vrolijke, slimme en communicatief vaardige collega die binding heeft met de stad Utrecht en over een relevant netwerk beschikt. Als accountmanager denk je in mogelijkheden en kansen, ben je klantgericht en commercieel ingesteld. Je hebt geen schroom om klanten te bellen en/of op te zoeken. Daarnaast heb je kennis van online en offline media inzet en social media. Je hebt een scherp oog voor commerciele kansen en weet die slim in te vullen. Je bent daarbij ondernemend en zelfstandig ingesteld en vormt een tandem met je binnendienstmedewerker. Kennis van softwarepakketten is een pré (CRM, MS Office, Mailchimp, Doubeclick for Publishers, Pubble etc.).

Arbeidsvoorwaarden

Marktconform basissalaris met in overleg een motiverende bonusstructuur.

Over DUIC

DUIC is een snelgroeiend nieuws- en informatieplatform in de gemeente Utrecht. DUIC biedt haar medewerkers veel zelfstandigheid. Het succes van DUIC is gestoeld op plezier in journalistiek, sales en marketing en de overtuiging dat onafhankelijke regionale nieuws- en informatievoorziening hoort bij Utrecht.

Je motivatie met CV kun je sturen naar: [email protected]