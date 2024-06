Medicatie en bellenblaas: gloednieuwe kinderafdelingen geopend in St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht

Al lange tijd heeft het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht de wens om een speciale afdeling en een spoedeisende hulp te openen die uitsluitend gericht zijn op kinderen. De eerste plannen stammen al uit 2018, maar werden begin 2020 noodgedwongen in de ijskast geplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus en de druk op de zorg die daar het gevolg van was. Inmiddels bevinden we ons in de zomer van 2024. De tijd dat Nederland gebukt ging onder beperkende maatregelen ligt alweer ver achter ons, en dat betekent onder meer dat de plannen die het St. Antonius voor de pandemie maakte verder zijn uitgewerkt. Zo ver zelfs dat deze week een spoedeisende hulp voor kinderen en een volledige kinder- en jeugdafdeling werden geopend in het ziekenhuis in Utrecht.

Kinderverpleegkundige Jasmijn Oranje laat een dag voor de opening de nieuwe kinder- en jeugdafdeling zien. Terwijl ze aan een collega vraagt om flesjes van een bepaalde kleur naar een kamer te brengen, vertelt ze dat het bijna D-day is. “We hebben hier lang naartoe gewerkt en ik ben echt ontzettend trots op het resultaat. De kracht van deze plek is vooral dat wij, de zorgmedewerkers, veel inbreng hadden in het hele project, en wij hebben er met onze ervaring voor gezorgd dat het een aangename plek is voor de kinderen.” Bij de ingang van de nieuwe kinder- en jeugdafdeling van het St. Antonius is een receptie waar onder meer bezoekers zich kunnen melden. Op het eerste gezicht lijkt het een doodgewone balie met daarop weliswaar twee teddyberen, maar voor de balie is ook een klein trappetje. “Dankzij ons is dit trappetje er gekomen. Hiermee kunnen namelijk de kleine kinderen over de balie heen kijken”, vertelt Jasmijn.

Tekst loopt door onder de foto

De kinder- en jeugdafdeling beschikt in totaal over tweeëntwintig kamers, waarvan er negentien zijn ingericht als eenpersoonskamer met een douche en toilet, en een bank die omgebouwd kan worden tot bed voor de ouders, die bovendien 24 uur per dag bij hun kind mogen blijven. Iedere kamer heeft daarnaast een projector die kan worden aangesloten op een tablet of laptop, en iedere kamer heeft een eigen koelkast. “Kinderen zijn kieskeurig, met name wanneer ze ziek zijn. Als ze dan alleen maar de tomatensoep van oma willen eten, kan dat bij ons ook.” Alles is met andere woorden zo ingericht dat een thuissituatie nagebootst kan worden en ook dit hele idee komt ook uit de koker van Jasmijn en haar collega’s. De afdeling is dus zo ingericht dat het voor kinderen een aangename plek is.

Bellenblaas

Volgens kinderarts Wim Verwijs is het beperken van stress niet alleen belangrijk voor de gemoedstoestand van de kinderen, het draagt ook bij aan het genezingsproces én het vergroot de kans dat kinderen bij thuiskomst de ervaring in het ziekenhuis sneller verwerken. “Het zijn daarbij ook nog eens heel eenvoudige methodes. Bellenblaas is een ouderwetse manier, maar werkt nog steeds heel goed.” En al deze methodes worden ook toegepast op de hagelnieuwe spoedeisende hulp voor kinderen, die ook deze week werd geopend in het St. Antonius in Utrecht.

Tekst loopt verder onder de foto

Wim is zowel betrokken bij de kinder- en jeugdafdeling als bij de spoedeisende hulp voor kinderen. “Met de opening, maar ook al tijdens de voorbereiding van deze twee afdelingen, komt er een heel nieuwe manier van samenwerken in het ziekenhuis. Zo werken de artsen op de spoed nu intensiever samen met de kinderartsen, waardoor er een kruisbestuiving van kennis plaatsvindt. Het is ‘the beginning of a beautiful relationship’.”

Prikkels

Kim Kooren is verpleegkundige op de spoedeisende hulp. De nieuwe afdeling is zo ingericht dat er zo min mogelijk prikkels zijn. “Op de spoedeisende hulp voor volwassenen gebeuren allerlei dingen die veel impact kunnen hebben op kinderen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een volwassene die pijn op de borst heeft. Ook proberen we er hier voor te zorgen dat de patiënten zoveel mogelijk met dezelfde mensen te maken hebben, terwijl er op de reguliere afdeling meer roulatie is.”

Tekst loopt verder onder de foto

Veel mensen denken wellicht dat er op de spoedeisende hulp met name mensen binnenkomen met ernstig trauma, maar het merendeel van de patiënten gaat naar de spoed omdat ze zijn doorverwezen door de huisarts. Dit geldt ook voor de spoedeisende hulp voor kinderen in het St. Antonius. Op deze afdeling zijn, naast de wachtruimte en werkkamers, vijf behandelkamers te vinden waarvan twee voor acute zorg. De drie overige kamers zijn weer onderverdeeld in twee aparte ruimtes. “In de ene kamer is het kind met ouder en in de andere wordt de behandeling voorbereid. Zo kunnen we bijvoorbeeld uit het zicht van het kind een infuus klaarmaken. Ook dit moet ervoor zorgen dat het bezoek aan het ziekenhuis met zo min mogelijk stress gepaard gaat.”

Tekst loopt door onder foto

Tot deze week was de zorg voor kinderen in het St. Antonius verdeeld over de locaties in Nieuwegein en in Utrecht, en vanaf nu is alles onder één dak te vinden in Leidsche Rijn. Hiervoor moesten wel de nodige aanpassingen aan het gebouw worden gedaan. Zo is de spoedeisende hulp voor kinderen een aanbouw geworden en de kinder- en jeugdafdeling is gebouwd boven de onlangs geopende afdeling van geboortezorg. De verwachting is dat er in totaal zo’n achtduizend kinderen per jaar worden behandeld in het ziekenhuis. Kinderverpleegkundige Jasmijn: “Soms zingen we ‘de wielen van de bus’ en een andere keer weer ‘in de maneschijn’. Het streven is om het kinderen zo aangenaam mogelijk te maken, maar ook om ze zo snel mogelijk weer naar huis te sturen. Wij zijn er klaar voor.”