Medio januari inloopbijeenkomst Wolvenplein

De voormalige Utrechtse gevangenis Wolvenplein wordt herontwikkeld. Om dit mogelijk te maken, worden de regels over wat je mag doen en bouwen op deze locatie aangepast. Tijdens de inloopavond op maandag 12 januari 2026 laten ontwikkelaars AM en Levenslang de laatste stand van zaken zien van de ontwerpen en kunnen mensen reageren op het ontwerp en de aangepaste regels en vergunningen.

Wolvenplein wordt herontwikkeld tot een complex met verschillende functies, zoals wonen, werken, horeca en hotel. Begin 2025 zijn hiervoor de eisen en wensen vastgesteld in de bouwenvelop.

Om aan deze eisen en wensen te kunnen voldoen, worden de regels over wat je mag doen en bouwen op deze locatie aangepast. Deze aanpassingen staan allemaal in het ontwerp-omgevingsplan. Dit plan is vervolgens door de ontwikkelaars AM en Levenslang uitgewerkt in een definitief ontwerp. Daarnaast zijn ook door hen de omgevingsvergunningen aangevraagd.

Inloopbijeenkomst

Geïnteresseerden kunnen op maandag 12 januari 2026 van 18.30 uur tot 20.30 uur langskomen bij de inloopbijeenkomst in de voormalige gevangenis, aan Wolvenplein 27. Tijdens deze avond kunnen er vragen gesteld worden over en kan er gereageerd worden op het ontwerp-omgevingsplan.

De ontwikkelaars zullen op deze avond de laatste stand van zaken van het ontwerp van het gebouwencomplex laten zien. Daarnaast kunnen ook de schetsen van de buitenruimte, zoals de binnenhoven, het voorterrein en het wandelpad buitenom langs de Singel, bekeken worden. Ook de meest recente tekeningen van de voetgangersbrug – die vanaf de Wittevrouwensingel, over het water, naar het Wolvenplein loopt – worden getoond. Voordat het ontwerp definitief wordt, kan er dus nog op gereageerd worden.

Reageren

Door middel van het indienen van een zogeheten zienswijze kan er gereageerd worden op het ontwerp-omgevingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen Wolvenplein. De reactieperiode hiervoor geldt nog tot en met 22 januari 2026.

Een zienswijze indienen kan op drie verschillende manieren: via post, via het online loket van de gemeente of via een gesprek op afspraak. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Vervolg

Hierna kan de gemeente ervoor kiezen om het ontwerp-omgevingsplan te veranderen. In een zogenoemd vaststellingsrapport wordt de samenvatting van de zienswijzen, de reactie van de gemeente en eventuele veranderingen in een rapport gezet. Mensen die een zienswijze indienen, krijgen bericht van de gemeente met een link naar het vaststellingsrapport.

Vervolgens bekijkt de gemeenteraad het ontwerp-omgevingsplan, het vaststellingsrapport en de zienswijzen. Deze informatie wordt door de gemeenteraad gebruikt bij het besluit over het ontwerp-omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunningen.