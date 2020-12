Medische zorg in Utrecht verder afgeschaald: ‘Reguliere zorg in de knel’

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in Utrecht blijft stijgen. Om de noodzakelijke capaciteit voor zowel de reguliere- als de coronazorg beschikbaar te maken, hebben de ziekenhuizen de afgelopen dagen een deel van de niet medisch-noodzakelijke zorg verder afgeschaald.

De kritisch planbare zorg die niet kan worden uitgesteld, gaat wel door. Ook de spoedzorg is in de regionale ziekenhuizen beschikbaar.

In de Utrechtse ziekenhuizen staat de zorg onder hoge druk, door de toename van coronapatiënten en uitval van zorgpersoneel. Het landelijk beeld van het aantal besmettingen laat een daling zien, maar in de ziekenhuizen stijgt het aantal coronapatiënten.

De ziekenhuizen laten weten tegen de grenzen aan te lopen en moeten verder afschalen om het toenemende aantal coronapatiënten op te kunnen vangen. De afspraken die op dit moment zijn gepland gaan vooralsnog door. Als de situatie wijzigt, neemt het ziekenhuis contact op met de patiënten.

De Utrechtse ziekenhuizen werken samen om de toestroom van coronapatiënten op te vangen. Ook is er nauw contact met de VVT-instellingen (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties) om er voor te zorgen dat patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, doorstromen naar de juiste instellingen.

St. Antonius Ziekenhuis

“De toename van het aantal coronapatiënten in combinatie met de hoeveelheid intensieve spoedzorg die we standaard als topklinisch ziekenhuis bieden, maakt dat het erg druk is in het ziekenhuis. Om de zorg veilig en toegankelijk te houden is het belangrijk dat we goed voor ons personeel zorgen. Sommige medewerkers lopen inmiddels echt tegen hun grenzen aan en het ziekteverzuim is hoger dan normaal. We hebben daarom de niet- (of minder) spoedeisende planbare zorg eerder al afgeschaald. De kritische planbare zorg kunnen we tot nu toe nog leveren. Al bereiken ook wij daar de grenzen van wat we aan zorg kunnen bieden. Met patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, wordt contact opgenomen. Als men niet wordt benaderd dan gaat de afspraak of operatie gewoon door en kan men veilig naar ons ziekenhuis komen. In het St. Antonius liggen nu 64 coronapatiënten, waarvan 15 op de IC.”

Diakonessenhuis

“Ook in het Diakonessenziekenhuis is het balanceren met personeel en bedden tussen reguliere en coronazorg. Daarbij komt de reguliere zorg in de knel. De geplande zorg wordt waar mogelijk uitgesteld, dus ook operaties. De behandelend arts beoordeelt of uitstel verantwoord is. De spoed- en semi-spoedzorg gaan door, zoals oncologie, cardiologie, zorg bij een beroerte en de spoedeisende hulp. In het Diakonessenhuis liggen nu 32 coronapatiënten, waarvan 8 op de IC.”

UMC Utrecht

“In het UMC Utrecht is de reguliere zorg nog verder afgeschaald, dat betreft de klinische en operatieve zorg. De acuut medisch-noodzakelijke zorg laten we zoveel als mogelijk doorgaan, dat gebeurt altijd in nauw overleg met de behandelend arts. De afspraken in de polikliniek gaan via videoconsulten of telefoongesprekken door zoals gepland. Indien zorg niet doorgaat, worden individuele patiënten daarover geïnformeerd door het ziekenhuis. In het UMC Utrecht is deze week de IC capaciteit voor coronapatiënten uitgebreid. In totaal liggen er nu 62 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 21 op de IC.”