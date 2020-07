Meer aandacht voor lachgasverbod in Utrecht nu corona naar achtergrond treedt

Nu het coronavirus iets naar de achtergrond treedt gaat de gemeente Utrecht het lachgasverbod weer intensiever handhaven. Vanaf 15 februari konden gebruikers in vier gebieden in de stad al gewaarschuwd en beboet worden.

Zo is het in Lombok-Oost, de omgeving van Sportpark Wesley Sneijder, Kanaleneiland-Noord en, Zambesidreefbuurt en Overvecht-Zuid verboden om Lachgas in het openbaar te gebruiken. In eerste instantie was er sprake van vijf locaties, maar de twee gebieden in Overvecht zijn later samengevoegd.

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten schrijft in een brief aan de raad dat de verwachting van de gemeente is dat het lachgasverbod in veel gevallen al effectief is. “Vanaf 1 augustus wordt intensiever op dit feit gewaarschuwd, vanaf 15 augustus wordt er gehandhaafd”, aldus Den Oudsten.

Daarnaast schrijft de waarnemend burgemeester dat er geen extra middelen komen voor politie en handhaving om de taak uit te voeren. “Deze wordt toegevoegd aan de bestaande taken van betrokken partijen.”

Informatie

Naast het handhaven van het lachgasverbod wordt er ook geïnformeerd over het middel. Zo bezoeken medewerkers van Jellinek Verslavingszorg de plekken waar onder andere jongeren en gebruikers vaak samenkomen. “Ze onderhouden contact met deze jongeren en met organisaties die zich met jongeren en hun vragen bezighouden.”

Daarnaast gaat Jellinek voorlichting op scholen geven over het gebruik van lachgas. Dit doen zij niet alleen aan leerlingen, maar ook aan de ouders. De gemeente Utrecht heeft een website ingericht waar informatie te vinden over het lachgasverbod.