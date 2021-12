Meer bekend over herinrichting Pieter Baan Centrum; zo hoog mogen de gebouwen worden

Er is meer bekend over de herontwikkeling van het voormalige Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat in Utrecht. Zo is de maximale hoogte van de nieuwbouw die op het terrein moet verrijzen vastgesteld en ook is besloten dat de oude gevangenismuur deels mag worden afgebroken.

In 2018 verhuisde het Pieter Baan Centrum naar Almere. Sindsdien worden de gebouwen van de voormalige psychiatrische kliniek aan de Gansstraat onder meer gebruikt als werkplek voor creatieve ondernemers en ook was er onlangs een pop-up museum.

Eerder werd al bekend dat de gebouwen, die eigendom zijn van het Rijksvastgoedbedrijf, verkocht zouden worden. De gemeente had de kaders vastgesteld waar de toekomstige koper zich aan moet houden.

Woningen

Daarin was onder meer te lezen dat er woningen komen, waarvan 25 procent sociale huur is voor kwetsbare groepen. Van de overige woningen wordt 10 procent reguliere sociale huur, 30 procent middenhuur en 35 procent vrije sector.

Nu maakt de gemeente bekend dat het overgrote deel van de nieuwbouw maximaal 22 meter hoog mag zijn. Er is daarnaast ruimte voor één bouwwerk dat er met een hoogte van maximaal 32 meter bovenuit mag stijgen. Dit gebouw moet echter wel aan de zijde van de Gansstraat komen te staan.

Een deel van de gebouwen van het voormalige Pieter Baan Centrum mag worden gesloopt, maar dat geldt niet voor alle panden. “Er is veel aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de plek en meerdere gebouwdelen blijven behouden”, schrijft de gemeente. Het gaat daarbij om het Huis van Bewaring, de barak en het voorste deel van het jaren ‘70 gebouw.

Muur

Eerder werd ook al gezegd dat de parkeerplaatsen langs de Kromme Rijn plaats moeten maken voor een park. Aan deze zijde van het complex staat echter ook een 5 meter hoge gevangenismuur met een volgens de gemeente ‘hoge cultuurhistorische waarde’.

Om het park te betrekken bij het terrein is volgens het college ‘aanpassing van de muur noodzakelijk’. Daarom is besloten dat het bouwwerk deels mag worden afgebroken. Hoe dit er precies uit gaat zien is aan de toekomstige koper, die de plannen wel eerst moet afstemmen met de gemeente.

Nu is het aan het Rijksvastgoedbedrijf om te starten met de verkoop van het voormalige Pieter Baan Centrum. De gemeente verwacht dat eind 2022 of begin 2023 een koper kan worden geselecteerd.