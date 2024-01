Meer bekend over plannen voor gebied rond TivoliVredenburg in Utrecht; werkzaamheden starten nog dit jaar

De herinrichting van de omgeving van TivoliVredenburg in Utrecht is verder uitgewerkt en op een aantal punten aangepast. Zo komt er een ander terras, is het lichtplan aangepast en komen er meer bomen. Dit betekent dat de honderden fietsen die nu vaak in dit gebied staan moeten verdwijnen en daar is momenteel nog niet een oplossing voor. Het ziet ernaar uit dat de werkzaamheden nog dit jaar van start gaan.

Begin 2022 werden de eerste plannen voor het gebied gepresenteerd. “De stenige straten met veelal dichte etalages worden ervaren als onsympathiek en onwaardig schakelpunt tussen het nieuwe stationsgebied en historische centrum”, schreef de gemeente Utrecht destijds. De Vlaamse- en Hollandse Toren moesten daarom groener worden, met onder andere bomen, plantvakken en klimplanten. Ook moesten de fietsen in dit gebied verdwijnen.

Deze plannen zijn nu dus verder uitgewerkt. Zo is na onderzoek van de onderliggende parkeerkelder gebleken dat er in de plantbakken op de Hollandse Toren elf in plaats van vier bomen kunnen komen. Het klimgroen dat op de Vlaamse Toren en de Vredenburgkade tegen de gevel van TivoliVredenburg zou komen is na overleg met de architect uit het plan gehaald. “Het vergroenen van de kolommen bleek esthetisch niet wenselijk en technisch/constructief erg uitdagend”, schrijft het college.

Terras

Het horecaterras van TivoliVredenburg aan de zijde van het Vredenburgplein is vervangen door vaste zitgelegenheden waar iedereen gebruik van kan maken. “Hiervoor is gekozen om de toegankelijkheid en inclusiviteit voor terrassen in de binnenstad te vergroten, maar ook om te voorkomen dat de straten ’s avonds en ’s nachts alsnog niet het gewenste sfeerbeeld krijgen doordat terrasmeubilair na sluiting onbruikbaar gemaakt moet worden.”

Tot slot zijn ook de plannen voor de verlichting in het gebied verder uitgewerkt. Zo komen op iedere hoek van TivoliVredenburg cirkelvormige lichtlijnen op de grond. “De wens bestaat om ook bijzondere verlichting toe te voegen, maar de (financiële) haalbaarheid hiervan is nog onzeker en wordt in de volgende fase onderzocht.”

“In het gebied rondom het muziekcentrum zijn dag en nacht mensen en we willen dat iedereen zich daar veilig en op z’n gemak voelt”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Dat is nu niet zo, maar door de openbare ruimte aan te pakken creëren we een fijner gevoel voor bezoekers en omwonenden. Zo wordt het een groene, mooi verlichte plek waar je kunt zitten en sluit het gebied straks echt aan op een mooie binnenstad.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Fietsen

Momenteel worden de Vlaamse- en Hollandse Toren vooral gebruikt om fietsen te parkeren. Volgens de gemeente staan er op drukke momenten zo’n 650 rijwielen in dit gebied. Vanwege de herinrichting is hier straks geen plek meer voor. Daar komt nog eens bij dat er nu al in het omliggende gebied een tekort is aan fietsparkeerplekken. De gemeente wil daarom binnen nu en een half jaar ongeveer 200 extra plekken toevoegen binnen een straal van 150 meter rondom TivoliVredenburg.

De gemeente zegt dat er twee logische momenten zijn om te beginnen met de herinrichting. Zo begint TivoliVredenburg dit jaar aan de bouw van een nieuwe entree aan de zijde van het Vredenburgplein en aansluitend hierop zou een van die logische momenten zijn. Daarnaast zou Klépierre, eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne, in 2027 de fietsenstalling Laag Catharijne uitbreiden. Dit is volgens de gemeente het andere logische moment.

Wennen

Het voordeel van dit jaar nog beginnen is onder andere dat de werkzaamheden gecombineerd worden met die van TivoliVredenburg. Zo hoeft de straat in dat geval bijvoorbeeld maar een afgesloten te worden en, zo schrijft het college, wennen gebruikers direct aan de eindsituatie.

Er kleven ook nadelen aan het beginnen in 2024. Zo is er bijvoorbeeld niet genoeg plek in de omgeving voor alle fietsen. “Hoewel er nu ook al voldoende capaciteit is voor de fietsen uit de Vlaamse- en Hollandse toren in stallingen in de omgeving is, verwachten we wel een waterbedeffect in een nu al drukke omgeving.” De gemeente wil dit effect echter wel dempen door op die plekken te verwijzen naar de fietsenstallingen.

P4

“Een voordeel van uitvoering na de uitbreiding van de fietsenstalling P4 (Laag Catharijne) door Klépierre vanaf 2027 is dat er dan in het gehele gebied (inclusief Vredenburg) naar verwachting voldoende stallingscapaciteit is om de fietsparkeerplekken uit de openbare ruimte op te vangen.”

Alles overwegend heeft de gemeente de keuze gemaakt om dit jaar met de werkzaamheden te starten. Voordat het zover is wordt het definitieve ontwerp voor het gebied afgerond en het college verwacht dit in maart voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. De verbouwing van de gevel van TivoliVredenburg is gepland tussen april en juli van dit jaar en aan het eind van 2024 moet alle plannen zijn uitgevoerd.