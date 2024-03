Meer bekend over plannen voor Rabobank-terrein aan de Croeselaan en appartementengebouw Ondaatje

De gemeente Utrecht heeft meer bekend gemaakt over de plannen voor het Rabobank-terrein op de hoek van de Croeselaan en de Jan van Foreeststraat. In het zogenoemde stedenbouwkundig programma van eisen staat dat er woningen, werkplekken en groen moet komen.

Op het Matserterrein staan nu nog twee gebouwen van de Rabobank: Zilver en Auditorium. Het auditorium wordt gesloopt en Zilver moet gerenoveerd worden. Verder is op het terrein plek voor een ‘multifunctionele ontmoetingsplek’, met publieke faciliteiten, kantoren en ongeveer 130 woningen, die grotendeels aan de Jan van Foreeststraat liggen. Achter de woningen komen gedeeltelijk openbare tuinen.

Op de hoek van de Croeselaan en de Valeriusbaan komt een klein plein met toegang tot ‘de Promenade’. Dat is een groene wandelroute die uiteindelijk verbonden wordt met de nog aan te leggen wandelroute naar de Moreelsebrug en Utrecht Centraal.

Ondaatje

Voor het Matserterrein, op de Croeselaan, wordt in 2026 en 2027 appartementengebouw Ondaatje neergezet. Hier komen maximaal zestig sociale en middeldure huurwoningen, waar voor een deel de mensen komen te wonen die nu aan de Croeselaan wonen. Hun woningen moeten gesloopt worden voor de bouw van Beurskwartier, waar veel over te doen is geweest.

De bewoners en de gemeente hebben samen de eerste plannen voor Ondaatje gemaakt. Wethouder Eelco Eerenberg heeft eind februari een overeenkomst ondertekend met de bewonersvereniging van het nieuwe gebouw. Eerenberg is naar eigen zeggen trots op de stappen die de bewoners en gemeente zetten.

“Er wordt intensief samengewerkt en nagedacht over de invulling van zowel de buitenkant als binnenkant van het gebouw. Daarnaast heeft ieder huishouden verschillende individuele gesprekken met een architect over hun eigen woning. Door dit intensieve traject is er vertrouwen in elkaar en komen we straks tot een nieuw gebouw waar mensen echt thuis zullen zijn”, aldus Eerenberg.

Afstemming

De plannen voor het Rabobank-terrein en Ondaatje worden samengevoegd in één stedenbouwkundig programma van eisen, omdat dat helpt om de plannen goed op elkaar af te stemmen. In de plannen staan onder meer de maximale hoogte, wat voor soort woningen er moeten komen en hoeveel kantoorruimte. Ook zijn er zaken afgesproken als eisen aan hoeveelheid groen, de toegankelijkheid van het gebied en het gebruik van duurzame materialen.

De gemeente en de Rabobank houden op 21 maart een informatiebijeenkomst over de plannen. Utrechters kunnen ook per mail reageren op de plannen.